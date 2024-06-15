Вашингтон, 15 июня, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Состояние президента США Джозефа Байдена вызвало шок у присутствующих на саммите G7. Об этом 14 июня сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Дипломаты признали, что 81-летний американский лидер находился в «наихудшем» за последнее время состоянии. Он время от времени «терял концентрацию» и допускал публичные ошибки.

Байден привлек к себе внимание с самого своего появления на саммите, когда сделал неловкий жест, приветствуя премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Затем президент США пропустил ужин, который состоялся в отеле на юге Италии, а после выступления парашютистов на саммите «Группы семи» президент США неожиданно отвернулся и начал «блуждать». Премьер-министру Италии Мелони пришлось взять Байдена за руку и вернуть к группе западных лидеров.

Также, по данным осведомлённых дипломатических источников, американский лидер «терял фокус» и концентрацию во время встречи мировых лидеров в итальянской Апулии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США, которому исполнился 81 год, регулярно попадает в конфузные и казусные ситуации. Так, в июне Байден заявил, что президент России Владимир Путин «беспокоит его на протяжении 40 лет». А 11 июня Байден неожиданно для всех замер почти на минуту во время концерта в Белом доме в момент, когда все подпевали выступающим. Затем глава Белого дома поднялся на трибуну и произнёс бессвязную речь в преддверии праздника 19 июня.

Во время церемонии празднования 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии во Второй мировой войне Байден попытался сесть на «невидимый» стул, а в апреле в ходе публичного выступления на конференции профсоюзов строительной отрасли прочитал вслух техническую подсказку с телесуфлёра

Постоянные казусные ситуации, в которые попадает действующий президент США, его оговорки и неловкость в движениях давно стали поводом для беспокойства и обсуждения, в первую очередь среди американцев. Политические оппоненты Байдена сомневаются в его пригодности как главы государства и даже в психическом здоровье.