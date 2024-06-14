Вашингтон, 15 июня, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Так называемый договор о гарантиях безопасности, подписанный между Соединённым Штатами Америки и Украиной, включает в себя пункт, позволяющий Вашингтону расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

«На одной из страниц документа мелким шрифтом прописан пункт о том, что любая из сторон может расторгнуть соглашение, направив письменное уведомление о расторжении, которое вступит в силу через шесть месяцев», — говорится в материале.

По мнению журналистов NYT, этот пункт в так называемом соглашении о безопасности вызвал обеспокоенность главы киевского режима Владимира Зеленского, отношения которого с президентом США Джо Байденом переживают не лучшие времена. Подобной лазейкой в 2018 году воспользовался бывший глава Белого дома Дональд Трамп в соглашении с Ираном по ядерной программе.

Отмечается, что подобный пункт в договор, предположительно, включили на фоне предстоящих президентских выборов в Соединённых Штатах, результаты которых беспокоят не только Зеленского, но и всю Европу.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США сможет отменить двустороннее соглашение с Украиной, поскольку оно не ратифицировано американским конгрессом.

Владимир Зеленский и Джо Байден подписали рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности 13 июня на полях саммита G7 в Италии. В соглашении говорится в том числе об обязательствах США сотрудничать с Конгрессом по вопросам финансирования Киева. При этом подписанный документ не гарантирует Украине вступление в НАТО и не обязывает США направлять войска на помощь Киеву.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая перед журналистами 14 июня, подчеркнула, что упомянутое соглашение не имеет юридической силы. По мнению президента РФ Владимира Путина, договорённости между США и Украиной являются блефом, поскольку киевские власти не имели полномочий для подписания подобных документов. Российский лидер напомнил, что, согласно конституционным нормам, на данный момент легитимным органом на Украине является Верховная рада.