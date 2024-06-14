Москва, 14 июня, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В течение недели российские военные группировки войск «Запад» освободили от украинской армии два села в зоне проведения спецоперации — Артёмовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области, сообщил 14 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» в течение недели заняты более выгодные рубежи и освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Российские военные на этом направлении уничтожили четыре полевых склада украинской армии, три станции радиоэлектронной борьбы, четыре боевые бронемашины, 30 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц М777 американского производства, 32 автомобиля.

ВСУ в результате потеряли 3405 военных.

Также официальный представитель Минобороны сообщил, что за неделю в плен в зоне спецоперации сдались 46 украинских военных.

За этот период российские военные нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ, в том числе по цеху по изготовлению беспилотников и хранилищу ракет Storm Shadow британского производства.

Российские силы ПВО сбили украинские истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8, добавил Конашенков.