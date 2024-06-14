Москва, 14 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом 14 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tech. Sgt. Charles Vaughn МиГ-29

«Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины», — заявил он.

Генерал добавил, что российские военные уничтожили самолёты Су-27 и Су-25 ВСУ на аэродромах базирования.

Также Конашенков сообщил, что в течение недели уничтожили 465 беспилотников, 13 оперативно-тактических ракет ATACMS, три ракеты ЗРК Patriot и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две противокорабельные ракеты «Нептун», восемь управляемых авиабомб Hammer и JDAM, 46 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Ураган» и «Ольха».

Как передавало ИА Регнум, 12 июня Конашенков проинформировал, что российские военные нанесли удар по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки безэкипажных катеров и складам взрывчатых веществ и боеприпасов.

8 июня Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили многоцелевой вертолёт Ми-8 украинских ВВС. Они также за сутки уничтожили четыре ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 дрон.