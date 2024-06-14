Москва, 14 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам украинской армии, включая хранилище британских ракет Storm Shadow и цеха по изготовлению дронов. Об этом 14 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по инфраструктуре Украины

«С 8 по 14 июня текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов», — сказал он.

Конашенков уточнил, что для этого российские военные использовали высокоточное оружие и беспилотники, в ходе ударов нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июня в Минобороны рассказали, что бойцы ВДВ группировки войск «Днепр» ВС России уничтожили на правом берегу Днепра командный пункт и военную технику ВСУ. Цели поразили с помощью FPV-дронов.

Ранее в этот же день в российских силовых структурах рассказали о нанесении удара по командному центру Главного управления разведки минобороны Украины в Кривом Роге. Военные армии России использовали для удара ракету комплекса «Искандер-М».

Конашенков 12 июня рассказал об ударе российских военных по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также по пункту временной дислокации иностранных наёмников. Военный уточнил, что все назначенные цели удалось поразить.