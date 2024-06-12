Москва, 12 июня, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наёмников. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.

Генерал уточнил, что удар наносили по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки безэкипажных катеров, складам взрывчатых веществ и боеприпасов.

Конашенков отметил, что все назначенные объекты поражены.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили украинские самолёты Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования. Средства ПВО сбили за сутки 45 беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer и десять реактивных снарядов HIMARS.

10 июня Конашенков проинформировал, что средства ПВО российской армии сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины, 51 беспилотник, а также перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, две авиабомбы JDAM, семь снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS.