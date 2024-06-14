Кривой Рог, Украина, 14 июня, 2024, 15:11 — ИА Регнум. По командному центру Главного управления разведки минобороны Украины в Кривом Роге 14 июня нанесли удар.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Кривом Роге поражён командный центр ГУР в самом городе, расположенный в здании полиции», — процитировала «Российская газета» источник в силовых структурах.

Удар по зданию российские военные нанесли ракетой комплекса «Искандер-М». Командный пункт в результате уничтожен, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Кривом Роге.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Минобороны проинформировало о том, что российские военные уничтожили командный пункт и технику ВСУ на правом берегу Днепра в Береславском районе. Командные и наблюдательные пункты ВСУ оборудовали в заброшенных домах. По ним российские военные нанесли удары с помощью FPV-дронов.