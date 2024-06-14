Берислав, Херсонская область, 14 июня, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Десантники из группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили на правом берегу Днепра командный пункт и технику украинских войск. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«В ходе воздушной разведки в Береславском районе было обнаружено передвижение вражеской бронетехники, перевозившей личный состав ВСУ для ротации на командных и наблюдательных пунктах, оборудованных в заброшенных домах», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895434" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение позиций ВСУ операторами БПЛА ВДВ

Отмечается, что командование группировки приняло решение поразить цели при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате удара FPV-дронов было уничтожено более десяти военнослужащих Вооружённых сил Украины и одна бронемашина.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям ВСУ в районах Мирного и Новопокровки в Запорожской области. За сутки российские военные уничтожили на херсонском направлении до 100 военнослужащих ВСУ, одну 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и три автомобиля.