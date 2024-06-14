Москва, 14 июня, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Кремль рассчитывает на то, что предложения президента России Владимира Путину Западу и Киеву о мирных переговорах по Украине рассмотрят в ближайшее время, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков 14 июня изданию Life.ru.

РИА Новости/Алексей Майшев

Журналисты спросили, есть ли срок у этих предложений, может ли быть так, что согласие на них окажется запоздалым.

«Наши предложения выдвинуты сегодня. Есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть. Надеюсь, что так и будет сделано», — ответил Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня заявил о готовности России возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал обязательным условием для их начала вывод ВСУ из новых российских регионов в границах, которые были у них в составе Украины.

Президент также заявил, что российские войска с зоне СВО прекратят боевые действия сразу, как только Киев официально откажется от вхождения в НАТО и начнёт вывод войск.

Он также предупредил, что ситуация на фронте постоянно меняется не в пользу Киева, поэтому со временем условия для начала мирных переговоров могут измениться.

Путин также заявил, что Россия добивается полного урегулирования украинского конфликта, её не устраивает заморозка, как того добивается Запад. Москва готова вести диалог по этому вопросу с разными странами, если это будет предметный разговор, а не имитация переговоров.