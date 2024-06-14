Москва, 14 июня, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий срок за взятки, может выйти из колонии 24 июня, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых

«Да, Белых может выйти из исправительной колонии 24 июня, заканчивается срок. Это не от решения какого-то зависит, это чисто технический момент», — процитировала защитника Lenta.ru.

Он отметил, что бывший глава области сейчас находится в ИК-1 в Кирове. Белых дали восемь лет заключения за взятки.

Как сообщало ИА Регнум, Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения в период с 2012 по 2016 год составила 400 тыс. евро. В феврале 2018 года суд признал Белых виновным в коррупции и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 48 млн рублей. Президент России Владимир Путин лишил его поста губернатора 28 июля 2016 года в связи с утратой доверия. Белых руководил Кировской областью с 2009 года.

В июле 2021 года в отношении экс-губернатора завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Белых в 2011 году обеспечил выделение средств регионального бюджета частной компании на постройку жилья для бюджетников. Такими полномочиями Белых не располагал. Государственный обвинитель запросил для Белых 12 лет лишения свободы со штрафом более 48 млн рублей по делу о злоупотреблении полномочиями. В декабре 2023 года Октябрьский районный суд освободил бывшего губернатора Кировской области от наказания по уголовному делу о превышении полномочий. Причиной стало отсутствие в его деянии состава преступления.