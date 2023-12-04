Киров, 4 декабря, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Государственный обвинитель запросил для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет лишения свободы со штрафом более 48 млн рублей по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила 4 декабря прокуратура Кировской области в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/ТАСС Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

«Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы со штрафом более 48 млн рублей (с учётом ранее вынесенного приговора Пресненского районного суда Москвы от 1 февраля 2018 года) с зачётом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Белых в настоящее время находится в колонии. Уголовное дело о злоупотреблении и превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении него в 2021 году.

По версии следствия, в 2011 году Белых в целях представления улучшенных показателей своей деятельности на посту главы области обеспечил выделение средств регионального бюджета АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК), которое якобы должно было построить и приобрести жилье для работников учреждений бюджетной сферы.

При этом Белых, по версии следствия, понимал, что АО не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд и не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом.

Бюджетные средства в размере 448 млн рублей были израсходованы компанией на текущие нужды, а приобретённые квартиры, которые стали собственностью АО, не являлись служебными жилыми помещениями и сдавались на условиях льготной аренды.

Белых был задержан в одном из московских ресторанов в июне 2016 года после получения взятки. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения в период с 2012 по 2016 год составила 400 тыс. евро. В феврале 2018 года суд признал Белых виновным в коррупции и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 48 млн рублей.