Москва, 14 июня, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Запад не отказался от планов нанести России стратегическое поражение, заявила 14 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Она отметила, что агрессивные планы Запада — мирового меньшинства — касательно России рухнули. Дипломат выразила уверенность в том, что и в будущем у Запада в этом отношении ничего не получится.

«Но при этом точно так же уверена, что своих замыслов относительно первоначального плана о нанесении нам стратегического поражения Запад не оставил», — заявила Захарова журналистам.

Также представитель МИД обвинила Вашингтон в активной поддержке протестов и беспорядков в Грузии и отсутствии осуждения по поводу подавления протестов властями Армении.

Захарова отметила, что заключённый Вашингтоном и Киевом договор в сфере безопасности не имеет юридической силы — фактический это просто бумажка.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент Джо Байден 13 июня на саммите G7 заявил журналистам, что Вашингтон разрешил ВСУ наносить удары исключительно по целям в граничащих с Украиной районах.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что 14 июня состоится заседание Совбеза международной организации, на котором Москва акцентирует геополитические риски таких безрассудных действий, как применение ВСУ западного оружия для нанесения ударов по объектам на российской территории.