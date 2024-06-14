Москва, 14 июня, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Россия в ходе предстоящего заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций обозначит геополитические риски из-за применения Украиной западного оружия для ударов по объектам на российской территории, сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Созвали по теме отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать… геополитические риски таких безрассудных решений», — приводит его слова «Газета.Ru».

Небензя подчеркнул, что применение западного оружия по мирным целям в России приведёт к гуманитарным последствиям.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая издание Politico сообщило, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден разрешил Вооружённым силам Украины применять американское оружие для обстрелов российской территории. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Киев уже пользуется этим разрешением.

13 июня Байден в ходе пресс-конференции на полях саммита G7 в Италии уточнил, что США разрешили Украине наносить удары исключительно по целям в приграничных районах. По его словам, Вашингтон не намерен снимать запрет на применение ВСУ американского оружия для ударов вглубь России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Дипломат уточнила, что западные страны способствуют эскалации конфликта, передавая ВСУ дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что адекватным ответом на разрешение Запада Киеву наносить удары натовским оружием по российской территории являются нестратегические ядерные учения, второй этап которых ВС РФ начали проводить совместно с белорусскими военными.