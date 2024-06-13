Москва, 14 июня, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки активно поддерживают протесты и беспорядки в Грузии, но в то же время не осуждают власти Армении за подавление митингов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

В своём Telegram-канале она сравнила два заявления посольств США в Грузии и Армении. В первом заявлении американские дипломаты заявляли о якобы неприемлемых действиях Тбилиси по отношению к участникам беспорядков, в другом же призывали армянские власти на фоне протестов обеспечить порядок.

«Наглядная иллюстрация к тому самому «миропорядку, основанному на правилах», где именно США мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые «правила» под себя», — написала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер армянского протестного движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян обратился к депутатам парламента по теме организации заседания по вопросу роспуска правительства Армении и призвал сторонников оппозиции собраться у здания парламента в Ереване.

12 июня протестующие собрались возле здания парламента. Полицейские задержали 86 человек и применили для разгона протестующих спецсредства, в том числе шумовые гранаты. В результате столкновений, по словам начальника управления полиции Еревана Севана Кочаряна, пострадали и обратились в медучреждения по меньшей мере 79 человек, в том числе 17 полицейских.

В Грузии с 15 апреля шло рассмотрение законопроекта об иностранных агентах, сопровождавшееся массовыми протестными акциями. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии НКО, получающие иностранное финансирование. 14 мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, назвав его «российским», хотя на самом деле он является смягчённой версией аналогичного закона, действующего в США с 1938 года. Кроме того, аналогичные проекты в настоящее время рассматривают и в Евросоюзе. 28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания поддержали преодоление вето на закон об иноагентах. 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили подписал закон.