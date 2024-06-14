Ростов-на-Дону, 14 июня, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отбила атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, сообщил 14 июня глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что военные сбили беспилотники в районе сразу нескольких населённых пунктов. По предварительным информации, которую представил Голубев, жертв удалось избежать.

Он добавил, что последствия на местах уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 12 на 13 июня средства ПВО уничтожили над Ярославской областью три дрона ВСУ и ещё один БПЛА — во Владимирской. Власти регионов уточнили, что в результате этих действий ВСУ никто не пострадал.

Кроме того, 13 июня стало известно об уничтожении украинского беспилотника в Кировском районе в Калужской области. Его обломки упали в лесном массиве.

Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области также подверглась атакам ВСУ. Украинские военные дважды направляли на населённый пункт дроны-камикадзе. Одно из устройств ударило по территории недалеко от магазина. В результате случившегося пострадали четыре мирных жителя.