Шебекинский район, Белгородская область, 13 июня, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в течение суток дважды атаковали Маломихайловку в Шебекинском городском округе Белгородской области при помощи дронов-камикадзе. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Антон Вергун / РИА Новости

«Село Маломихайловка Шебекинского городского округа за сегодня дважды подверглось атакам дронов-камикадзе», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что первый дрон-камикадзе атаковал территорию рядом с магазином. В результате детонации пострадали четыре мирных жителя. Двум пострадавшим с контузией медицинскую помощь оказали на месте, ещё двух женщин с закрытыми черепно-мозговыми травмами доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Ещё один БПЛА атаковал легковой автомобиль, в результате чего транспортное средство полностью сгорело. Также повреждения получили стоявший неподалёку автомобиль и забор частного домовладения.

Губернатор региона отметил, что на местах происшествий работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 13 июня российские средства противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников в двух регионах РФ. Три украинских БПЛА российские военные уничтожили над Ярославской областью, ещё один дрон — над территорией Владимирской области. В результате атак никто не пострадал.