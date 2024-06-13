Киров, Калужская область, 13 июня, 2024, 09:11 — ИА Регнум. В Кировском районе в Калужской области 13 июня нашли обломки ранее сбитого украинского дрона, сообщил губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА», — сообщил Шапша.

Глава региона добавил, что на месте работает оперативная группа, и призвал быть осторожнее при обнаружении обломков беспилотников, не трогать их, поскольку это может быть опасно. Следует информировать экстренные службы, отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России 22 мая проинформировало об уничтожении беспилотника в Калужской области. Шапша уточнил, что дрон упал на территории Дзержинского района. В результате никто не пострадал, и разрушений от падения обломков не зафиксировано.