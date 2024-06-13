Владимир, 13 июня, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 13 июня атаковали Владимирскую область при помощи беспилотного летательного аппарата. В результате атаки никто не пострадал, сообщили в правительстве Владимирской области.

MOD Russia/Global Look Press

«Все цели уничтожили, в том числе один — над территорией Юрьев-Польского района Владимирской области», — заявили власти.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, добавило региональное правительство.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 июня ВСУ также сбили три беспилотных летательных аппарата над Ярославской областью. В результате атаки никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он предупредил, что на территории области могут находиться обломки сбитых БПЛА. В связи с этим глава призвал жителей региона при обнаружении фрагментов беспилотников не приближаться к ним и сообщить об их местонахождении в экстренные службы.

10 июня сообщалось, что Минобороны, силовые структуры и правительство Ярославской области предотвратили атаку украинских БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона.