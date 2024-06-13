Москва, 13 июня, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 12 на 13 июня сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ярославской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Ещё один дрон удалось уничтожить над территорией Владимирской области.

«Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня появилась информация о том, что в приграничных районах Курской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России за сутки обезвредили в общей сложности 26 беспилотников ВСУ. Власти региона также уточнили, что украинские военные пытались атаковать дронами-камикадзе и сбрасывали взрывоопасные устройства с БПЛА в районах сёл Гуево, Кондратовка, Гоптаровка, Весёлое и Гордеевка, а также вблизи хуторов Олешня, Отруба и посёлков Политотдельский и Краснооктябрьский.

Кроме того, ВСУ обстреляли Гордеевку и Троицкое Кореневского района, посёлок Тёткино и хутор Заря Глушковского района, деревню Милаевка Беловского района, село Гоголевка Суджанского района и пункт пропуска «Суджа».

В ночь с 11 на 12 июня силы ПВО России отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь. Все воздушные цели удалось перехватить высоко в небе.