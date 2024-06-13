Оттава, 13 июня, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против советского хоккеиста, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, сообщила 13 июня пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Третьяк много лет выступал за московский ЦСКА, является трёхкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. Он стал первым советским хоккеистом, которого внесли в списки Зала хоккейной славы в Торонто.

Также под канадские рестрикции попали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Из организаций, среди прочих, в списки внесли «Российскую газету» и телеканал «Санкт-Петербург».

Как сообщало ИА Регнум, Великобритания также 13 июня объявила о новых антироссийских санкциях. Она внесла в чёрный список ряд российских компаний, занимающихся транспортировкой сжиженного природного газа, Московскую и Петербургскую биржи. Под ограничения попали порядка 40 физических и юридических лиц из России, Китая, Турции, ОАЭ, Киргизии, Израиля и ЦАР.

12 июня США о новых санкциях объявили США. Они внесли в список более 30 физических лиц и свыше 200 структур. Рестрикции коснулись компаний «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3», «Уралвагонзавод», Амурский металлургический комбинат и других. Санкции также ввели против молодёжной общественной организации «Движение Первых».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит на все санкции. Он также отметил, что Россия открыта к честному и равноправному диалогу, но после того, как американская сторона созреет для этого.

Президент России Владимир Путин 6 мая заявил, что санкции, которые против страны ввёл Запад, были нацелены на разрушение её экономики, но эти планы провалились. Они привели к обратному эффекту, так как экономика России растёт.