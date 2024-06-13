Лондон, 13 июня, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Великобритания более чем на 40 позиций расширила антироссийский санкционный список, следует из опубликованного на сайте британского правительства документа.

Илья Питалев/РИА Новости

Под ограничения, в частности, попали компании «Новатэк Мурманск», «Мурманск СПГ», «Русхимальянс», авиаперевозчик «Волга-Днепр», Московский радиотехнический завод, Казанский и Тамбовский пороховые заводы, машиностроительный завод «Арсенал».

Также Британия присоединилась к санкциям США против Московской биржи, Национального расчетного депозитария (НРД), Национального клирингового центра (НКЦ). Лондон также добавил в чёрный список Санкт-Петербургскую биржу и ряд других компаний.

Кроме того, ограничения ввели против главы Мосбиржи Юрия Денисова.

В санкционный список вошли также компании из Китая, Турции, ОАЭ, Киргизии, Израиля и ЦАР.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня США ввели новые санкции против России. В список попали свыше 30 физических лиц и более 200 структур. Под ограничениями, в частности, оказались компании «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3», «Уралвагонзавод», Амурский металлургический комбинат, Мосбиржа, НРД и НКЦ. В чёрный список включили «Движение Первых». Также американские власти ввели запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.

Посол России в США Анатолий Антонов 13 июня пообещал, что Москва даст ответ на новые антироссийские санкции. Он добавил, что страна открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда Вашингтон для этого созреет.

Президент России Владимир Путин 6 мая заявил, что санкции, введённые недружественными странами против России, привели совсем не к тому результату, которого ждали на Западе. Получился обратный эффект — российская экономика растёт. Противники России хотели её разрушения и закрытия производств, но у них ничего не получилось.