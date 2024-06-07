Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева, но такое решение будет принято «не завтра», заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Hannah Beier / Global Look Press

«Мы пока не поставляем. Пока. Но мы оставляем за собой право поставлять вооружение тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определённое давление на себе, в том числе и военного характера», — сказал он.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что возможные поставки будут «не завтра». По его словам, любая такая поставка сопряжена с обстоятельствами, которые нельзя не учитывать.

«Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать?» — задался вопросом глава государства, после чего зал отреагировал на его слова аплодисментами.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. При этом он не раскрыл, в какие именно страны возможна поставка вооружения.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области. 31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешили использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

Позднее Байден уточнил, что западное оружие якобы не будет использоваться для ударов по Москве и Кремлю. При этом он подтвердил, что Киеву разрешено наносить удары по приграничью РФ, то есть не дальше 322 км вглубь России.

Западные страны не совсем поняли, о чём говорил Владимир Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, отметил ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.