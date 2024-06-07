Путин ответил на вопрос о возможных поставках оружия РФ противникам Запада
Путин: решение по поставкам оружия противникам Запада будет принято «не завтра»
Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева, но такое решение будет принято «не завтра», заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы пока не поставляем. Пока. Но мы оставляем за собой право поставлять вооружение тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определённое давление на себе, в том числе и военного характера», — сказал он.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что возможные поставки будут «не завтра». По его словам, любая такая поставка сопряжена с обстоятельствами, которые нельзя не учитывать.
«Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать?» — задался вопросом глава государства, после чего зал отреагировал на его слова аплодисментами.
Как передавало ИА Регнум, 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. При этом он не раскрыл, в какие именно страны возможна поставка вооружения.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области. 31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешили использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.
Позднее Байден уточнил, что западное оружие якобы не будет использоваться для ударов по Москве и Кремлю. При этом он подтвердил, что Киеву разрешено наносить удары по приграничью РФ, то есть не дальше 322 км вглубь России.
Западные страны не совсем поняли, о чём говорил Владимир Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, отметил ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.