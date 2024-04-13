Германия пообещала предоставить Украине ещё одну систему ПВО Patriot
NTV: Германия предоставит Украине ещё одну систему ПВО Patriot
Берлин, 13 апреля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Германия планирует предоставить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на минобороны ФРГ.
«Германия поставит Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot», — сказано в сообщении.
Всего с начала СВО Берлин предоставил Киеву две системы Patriot.
Как передавало ИА Регнум, 12 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство ведёт переговоры с союзниками о выделении ВСУ двух батарей Patriot и одной SAMP-T. Решение пока не принято, оно полностью зависит от США.
Ранее Кулеба во время интервью газете Politico дошёл до ругательств, жалуясь на нехватку средств ПВО у Украины. Он потребовал дать Киеву «чёртовы Patriot». По его словам, если бы Киев имел достаточно систем ПВО, власти смогли бы защитить экономику от разрушения.
Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой и лидером киевского режима Владимиром Зеленским отказал в передаче системы ПВО Patriot для ВСУ.
Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. При этом у союзников на складах сотни систем и тысячи ракет, добавил он.