Берлин, 13 апреля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Германия планирует предоставить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на минобороны ФРГ.

Soeren Stache/Global Look Press

«Германия поставит Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot», — сказано в сообщении.

Всего с начала СВО Берлин предоставил Киеву две системы Patriot.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство ведёт переговоры с союзниками о выделении ВСУ двух батарей Patriot и одной SAMP-T. Решение пока не принято, оно полностью зависит от США.

Ранее Кулеба во время интервью газете Politico дошёл до ругательств, жалуясь на нехватку средств ПВО у Украины. Он потребовал дать Киеву «чёртовы Patriot». По его словам, если бы Киев имел достаточно систем ПВО, власти смогли бы защитить экономику от разрушения.

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой и лидером киевского режима Владимиром Зеленским отказал в передаче системы ПВО Patriot для ВСУ.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. При этом у союзников на складах сотни систем и тысячи ракет, добавил он.