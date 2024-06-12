Вашингтон, 12 июня, 2024, 11:51 — ИА Регнум. США собрались ввести санкции против ряда китайских компаний, якобы поставляющих в Россию полупроводниковые чипы. Об этом 12 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Антон Новодережкин/ТАСС

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена расширит санкционные меры на поставки в Россию полупроводниковых чипов и других товаров, введя ограничения против компаний из Китая и других стран.

«В среду [12 июня] будет объявлено об изменениях, которые расширяют сферу существующего экспортного контроля и ограничений на товары под американскими брендами, даже если они не производятся внутри страны», — говорится в материале.

По словам источников, под новые рестрикции США попадут не менее восьми компаний из Гонконга, якобы занимающихся поставками чипов в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Bloomberg написало, что Евросоюз предложил ввести санкционные ограничения против самой крупной российской судоходной компании «Совкомфлот». По данным агентства, санкции также могут вести против 13 судов, якобы, по мнению Брюсселя, принимающих участие в транспортировке товаров и технологий для оборонного сектора России.

В начале мая президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции принесли обратный результат и российская экономика растёт. Глава государства подчеркнул, что Запад пытался разрушить экономику России изнутри, что привело бы к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом.