Салехард, 13 июня, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали ещё двоих членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Задержанным предъявили обвинения по статьям о мятеже и посягательстве на жизнь военных, сообщили 13 июня в пресс-службе Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

Задержанные — фигуранты уголовного дела, возбуждённого по факту боевого столкновения в Шелковском районе в Чечне рано утром 4 октября 1999 года. Члены банды совершили нападение на военнослужащих Минобороны.

Расследуя уголовное дело, следователи получили доказательства причастности к этому нападению двух человек — жителя Ямало-Ненецкого автономного округа Муртазали Алимгиреева и жителя Ханты-Мансийского АО Алимхана Кадрашова.

Они добровольно вступили банду в 1999 году, а затем в её составе активно участвовали в совершении преступлений. Алимгиреев и Кадрашов участвовали и в нападении на военных, которое произошло 4 октября 1999 года в станице Червлённой. Бандиты убили 15 военнослужащих, ещё 28 получили ранения.

«При содействии ФСБ России, Управления «С» ЦСН ФСБ России и ОМОН «Север» Управления Росгвардии по ЯНАО Алимгиреев и Кадрашов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ», — сообщили в СК.

Задержанным предъявили обвинения в участии в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ). По решению суда их заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, СК 3 июня проинформировал о задержании жителя Москвы Хамзата Зоева, который в составе банды Басаева участвовал в нападении на город Будённовск 14 июня 1995 года. Задержанного заключили под стражу.

Спустя три дня Следственный комитет сообщил о задержании ещё одного участника банды— жителя Дагестана Казбека Анасова. Ему предъявили обвинения по статье о теракте, бандитизме, захвате заложников и убийстве. По решению суда его заключили под стражу.