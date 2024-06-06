Москва, 6 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ задержал ещё одного участника банды Шамиля Басаева, которая совершила в 1995 году вооружённое нападение на город Будённовск. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе расследования уголовного дела был задержан житель Республики Дагестан Казбек Анасов, являвшийся участником террористической банды Шамиля Басаева. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват заложников) и ст. 102 УК РСФСР (убийство).

«В связи с особой тяжестью совершенных преступлений в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Также она отметила, что главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе расследования уголовного дела о нападении вооружённой банды Шамиля Басаева на Будённовск были получены доказательства причастности к нему задержанного Казбека Анасова.

С 14 по 21 июня 1995 года произошёл теракт в Будённовске. Группа террористов приехала в город с территории Дагестана и требовала прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с лидером движения за независимость Чечни от России Джохаром Дудаевым. В результате вооружённого нападения террористы захватили в заложники 1586 человек, 129 из которых были убиты.

Ранее СК РФ сообщил о задержании жителя Москвы Хамзата Зоева, который также являлся участником нападения банды Шамиля Басаева. Суд принял решение о заключении мужчины под стражу, проводятся следственные действия с его участием.