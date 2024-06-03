Москва, 3 июня, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Следователи управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали жителя Москвы Хамзата Зоева, участника нападения банды Шамиля Басаева на Будённовск в 1995 году, сообщила пресс-служба управления 3 июня.

Кадр из видео

Уже получены доказательства причастности задержанного к совершению этих преступлений, он обвиняется в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве, сказано в сообщении.

«В первой половине июня 1995 года уроженец Чеченской Республики добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений. Так, 14 июня 1995 года, действуя в составе устойчивой вооружённой группы Басаева, Зоев, а также другие боевики, вооружённые автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 160 человек, совершили нападение на организации и граждан города Будённовска», — сообщила пресс-служба.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893027" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В результате нападения банды Басаева на Будённовск были убиты 129 человек, ранены — 317, захвачены в заложники 1586 человек, также был нанесён ущерб имуществу на общую сумму более 95 млн неденоминированных рублей, напомнил СК.

Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу, с его участием производятся следственные действия, а сотрудники СК, МВД и ФСБ продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранителей, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2020 года житель Чечни Аслан Даудов был приговорён к 12 годам колонии за нападение на Будённовск в 1995 году в составе банды Басаева. Решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Даудов был отправлен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Даудову вменили в вину совершение терактов, убийства, в том числе сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также захват заложников. Следствие установило, что он добровольно вступил в банду Басаева в июне 1995 года.