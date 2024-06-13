Москва, 13 июня, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал в качестве одного из ответов на новые санкции США передать союзникам России все возможные виды вооружений, кроме ядерного. Он написал об этом 13 июня в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

По его словам, отвечая на западные санкции, России нужно каждый день пытаться нанести тем, кто их вводит, максимальный вред везде, где это можно сделать.

«Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!» — написал он.

Медведев также предложил способствовать дезорганизации муниципальной власти на Западе и навязать им войну в космосе.

«Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары! Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их!» — добавил зампред Совбеза.

Он также призвал вбрасывать в медиасферу на Западе «самые зловещие» ночные страхи, используя при этом «все их жуткие фантомные боли» и не щадя психику, держа обывателей в страхе.

«И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России, и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!» — уточнил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня президент Владимир Путин заявил, что у России есть право поставить вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, передающим оружие Киеву. Глава государства отметил, что ответ на поставки дальнобойного оружия Западом может быть асимметричным.

При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства, так как это моветон. Он также указал на то, что у Москвы есть своя позиция по тем или иным вопросам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июня заявил, что западные страны услышали и поняли сигнал президента о возможных поставках российского оружия в другие страны мира в ответ на поставки оружия Киеву. Глава МИД отметил, что такой шаг — это симметричный ответ и Москва будет решать, как отвечать на вооружение Западом врага России.