Москва, 7 марта, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что санкции США и Запада сыграли для развития России положительную роль. Несмотря на возникшие из-за них поначалу трудности, их удалось преодолеть, встав на путь дальнейшей суверенизации России. Такое мнение высказал глава государства 7 марта в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

Как отметил Путин, в целом трудности, в том числе в финансовой сфере, удалось преодолеть. По сути, как считает президент РФ, санкции стали стимулом для повышения экономического и финансового суверенитета.

«Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — заявил президент России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин высказал мнение, что преодолеть проблемы, вызванные санкциями Запада в банковской сфере, удалось благодаря деятельности всего банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального банка.