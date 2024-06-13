Киев, 13 июня, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить от участия в Олимпийских играх в Париже российских спортсменок Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву за их поддержку специальной военной операции. Об этом сообщили в украинском Национальном олимпийском комитете (НОК), главой которого является Бедный.

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И. о. министра вместе с президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрием Копытко направил соответствующее обращение в МОК. Все три спортсменки выступают в женской борьбе.

Авторы письма указали на то, что Кудаева опубликовала в социальных сетях сообщение о своём отце, который погиб в зоне спецоперации, и назвала его героем. Кудаеву поддержали Малышева и Хорошавцева, а также белорусская спортсменка Ирина Курочкина, которую из-за этого Бедный и Копытко тоже призвали не допускать до Олимпиады.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК разрешило российским и белорусским атлетам участвовать в Олимпиаде при соблюдении некоторых условий. В частности, им нельзя заниматься какой-либо деятельностью, связанной с флагом, гимном и какими-либо символами России или Белоруссии. Кроме того, спортсмены должны будут выступать на Играх в нейтральном статусе.

12 июня спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл заявил, что МОК отслеживает соцсети российских спортсменов, чтобы установить их соответствие критериям допуска на Олимпийские игры — 2024.

В начале апреля президент организации Томас Бах признал наличие специальной комиссии, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов. Он отметил, что для этого также привлекли Украину. Бах добавил, что тех спортсменов, которых уличат в патриотических высказываниях, отстранят от Олимпиады.