Ходейда, Йемен, 13 июня, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Хуситы атаковали в Красном море греческое коммерческое судно Tutor, шедшее под флагом Либерии, с использованием безэкипажного катера. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Военно-морские силы и ракетные войска Йемена провели военную операцию против судна Tutor в Красном море с использованием беспилотного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет», — указал Сариа.

По его словам, атакованное судно получило серьёзные повреждения и может затонуть.

Агентство Reuters со ссылкой на Управленские морских торговых операций Соединённого Королевства (UKMTO) сообщило, что судно Tutor набирало воду и не находилось под командованием экипажа после атаки, в результате которой повреждение получило машинное отделение.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары беспилотниками, баллистическими и противокорабельными ракетами по коммерческим судам Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море. Информацию об атаках подтвердили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), отметив, что оба судна получили повреждения, но остались на ходу.

Также 9 июня хуситы нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем и его союзниками суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, чтобы таким образом поддержать палестинское движение ХАМАС. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения.