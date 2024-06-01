Сана, 2 июня, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Красном море американский авианосец Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») и эсминец США, объявил представитель указанного объединения Яхья Сариа.

U.S. Navy Авианосец Дуайт Эйзенхауэр

Его заявление процитировал телеканал MasirahTV. По словам Сарии, для этого хуситы задействовали военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники. Всего ими было проведено шесть операций.

Dwight Eisenhower находился в момент атаки на севере Красного моря. По кораблю выпустили нескольких ракет и беспилотников.

Помимо авианосца и эсминца, хуситы обстреляли несколько кораблей, которые принадлежат компаниям, нарушившим запрет на проход в израильские порты.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Яхья Сариа также заявлял о том, что «Ансар Аллах» атаковало ракетами авианосец Dwight Eisenhower в Красном море. Нападение стало ответом на удары США и Британии по позициям указанного движения в Йемене в ночь с 30 на 31 мая.

Из-за действий США и Британии в йеменском городе Ходейде, по данным местного управления здравоохранения по состоянию на 31 мая, погибли по меньшей мере 16 человек и более 30 — пострадали.

1 июня журнал Foreign Policy написал, что атаки хуситов на суда привели к сокращению трафика в Красном море почти на 60%. На фоне этом фоне западные грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути.