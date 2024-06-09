Сана, 9 июня, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотниками, баллистическими и противокорабельными ракетами по коммерческим судам Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море, заявил 9 июня военный представитель движения Яхья Сариа.

Osamah Yahya, globallookpress.com

На судне Norderney в результате попадания начался пожар, сказал Сариа в заявлении, приведённом телеканалом Al Masirah.

«Военно-морские силы, беспилотная авиация и ракетные войска Йемена провели две совместные операции против судов Norderney и MSC Tavvishi, принадлежащих компаниям, нарушившим запрет на проход в порты оккупированной Палестины», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 июня Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что в Аденском заливе Аравийского моря в 70 морских милях к юго-западу от йеменского города Аден на грузовом судне начался пожар после попадания в него ракеты. В специализирующейся на морской безопасности компании Ambrey также заявили, что удар был нанесён по гражданскому грузовому судну. Пострадавших, по предварительным данным, не было.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем и его союзниками суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, чтобы таким образом поддержать палестинское движение ХАМАС. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения.

Из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море западные грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути, отмечали ранее обозреватели издания Foreign Policy. Трафик в Красном море в период с октябре 2023 года сократился почти на 60%.