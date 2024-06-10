Вашингтон, 10 июня, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» за сутки повредили противокорабельными ракетами два грузовых судна в Аденском заливе, подтвердило 9 июня в соцсети Х Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Defense.gov Ракетный удар

Уточняется, что одна баллистическая ракета поразила плавающий под либерийским флагом контейнеровоз Tavvishi, судно принадлежит Швейцарии. Команда оповестила о повреждениях, но продолжила движение. Вторую ракету удалось сбить силами коалиции.

Также, по данным CENTCOM, хуситы запустили крылатую и баллистическую ракеты. Они попали в теплоход Norderney. Судно получило повреждение, но осталось на ходу.

Как сообщало ИА Регнум, Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» атаковали британский эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море. Об этом 9 июня заявил военный представитель движения Яхья Сариа. Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотники ВС Йемена также провели две военные операции против судов Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море. Во время атаки хуситы использовали несколько противокорабельных и баллистических ракет, дроны, добавил Сариа. По словам хуситов, суда атаковали из-за того, что они нарушили запрет на заход в израильские порты.

9 июня Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что в Аденском заливе Аравийского моря, в 70 морских милях к юго-западу от йеменского города Аден, на грузовом судне начался пожар после попадания в него ракеты. В специализирующейся на морской безопасности компании Ambrey также заявили, что удар был нанесён по гражданскому грузовому судну. Пострадавших, по предварительным данным, не было.