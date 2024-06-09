Аден, Йемен, 9 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» атаковали британский эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Rob Arnold / ZUMAPRESS.com /Global Look Press

«Ракетные войска провели военную операцию, нанеся удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море несколькими баллистическими ракетами», — приводит слова Сариа Telegram-канал движения.

Он уточнил, что военно-морские силы, ракетные войска и беспилотники ВС Йемена также провели две военные операции против судов Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море. Во время атаки хуситы использовали несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также дроны, заявил Сариа.

Как объяснили хуситы, они атаковали суда из-за того, что они нарушили запрет на заход в израильские порты.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что в Аденском заливе Аравийского моря, в 70 морских милях к юго-западу от йеменского города Аден, на грузовом судне начался пожар после попадания в него ракеты. В специализирующейся на морской безопасности компании Ambrey также заявили, что удар был нанесён по гражданскому грузовому судну. Пострадавших, по предварительным данным, не было.

Перед этим UKMTO получил уведомление об инциденте с британским судном в 80 морских милях (около 150 километров) к юго-востоку от йеменского Адена. Отмечалось, что нападение совершили неизвестные. В результате атаки на борту возник пожар, возгорание быстро потушили.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем и его союзниками суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, чтобы таким образом поддержать палестинское движение ХАМАС. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения.

Из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море западные грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути, сообщило издание Foreign Policy. Трафик сократился почти на 60%. Другой проблемой стала стоимость страховки для транзита через Баб-эль-Мандебский пролив, которая существенно подорожала.