Вашингтон, 9 апреля, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва не смирится с участием Киева во враждебном альянсе, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке», — ответил глава российской дипмиссии.

Антонов добавил, что в США принципиально отказываются прислушиваться к заявлениям российской стороны о категорическом неприятии членства Киева в Североатлантическом альянсе. Вашингтон не учитывает позицию РФ, несмотря на конкретные предложения по гарантиям безопасности, направленные в западные столицы в декабре 2021 года, отметил посол.

Он подчеркнул, что муссирование американцами заявлений о членстве Украины в НАТО подтверждает, что единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что по итогам саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с блоком. По её словам, к усилению работы с альянсом относятся вопросы модернизации, предоставления дополнительных ресурсов для Украины, а также «институционализация некоторой двусторонней поддержки».

Лидеры стран НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия военно-политического блока не будут приглашать Украину, несмотря на продолжающееся продвижение Вооружённых сил России и угрозу больших потерь территории для Киева, написала 4 апреля газета The New York Times. В данный момент альянс не намерен принимать в свой состав новую страну, способную из-за соглашения о коллективной безопасности НАТО втянуть блок в крупнейший с 1945 года сухопутный вооружённый конфликт на территории Европы, уточнили авторы. В статье указали, что Запад намерен чётко дать понять Киеву, какие ему необходимо выполнить условия для начала переговоров о вхождении в альянс.

Украину не берут в НАТО из-за существования явных претензий некоторых стран альянса на западные территории республики. Вступление Украины в НАТО означало бы признание существующих границ, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.