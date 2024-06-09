Вашингтон, 9 июня, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден блокирует вступление Украины в Североатлантический альянс из-за опасений за своё переизбрание, пишет Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум

«Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются (глубже в конфликт на Украине), чтобы не снизить свои шансы на переизбрание», — сообщил изданию научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.

В статье отмечается, что глава Белого дома, по всей видимости, подвёл черту под заявкой Украины на вступление в альянс.

«Это стало ударом для украинских чиновников, которые последовательно настаивали на скорейшем вступлении в НАТО после окончания конфликта», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, разговоры о членстве Украины в НАТО активизировались после начала СВО. В сентябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал заявку о принятии страны в ряды членов блока в ускоренном порядке.

В конце ноября 2023 года Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую взаимодействие по энергетической безопасности и повышению совместимости вооружённых сил. Портал Euractiv распространил информацию о том, что главы МИД стран НАТО могут поддержать упрощение вступления Украины в блок через проведение соответствующих реформ.

В середине декабря 2023 года Байден заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть рассмотрен только в случае победы Киева в конфликте. При этом канцлер Германии Олаф Шольц допускал, что вступление Украины в военный блок может не состояться в ближайшие 30 лет.