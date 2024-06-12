Ереван, 12 июня, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Полицейские в Армении начали применять спецсредства для разгона протестующих. Об этом 12 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Прямо сейчас полиция применяет спецсредства для того, чтобы разогнать протестующих у стен парламента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция начала применять шумовые гранаты.

Как сообщил портал Aysor со ссылкой на МВД республики, полиция задержала 86 человек. В результате столкновений пострадали шестеро полицейских. 30 человек обратились за помощью к медикам.

Как передавало ИА Регнум, лидер армянского протестного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников собраться 12 июня у здания парламента в Ереване, где выступал премьер-министр Никол Пашинян.

На правительственном часе в парламенте 12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти страны посчитают нужным. Позднее глава МИД страны Арарат Мирзоян уточнил, что премьер не говорил о выходе из ОДКБ, а сказал, что власти решат, когда выйти из организации.

11 июня Галстанян призвал депутатов парламента инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, а также против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села, начались в конце апреля.

В мае в ходе делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван уступил Баку четыре приграничных села.

27 мая в Ереване в ходе акций протеста были задержаны 273 человека. 31 мая у здания МИД Армении произошли стычки протестующих с сотрудниками полиции. Галстанян вместе со своими сторонниками пытался прорваться через заграждение, чтобы попасть в здание, сотрудники полиции этому препятствовали, что и привело к столкновениям.