Ереван, 9 июня, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян во время митинга в Ереване, трансляцию которого ведут местные новостные порталы, призвал депутатов парламента 11 июня инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.

Александр Патрин/ТАСС Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян во время акции протеста в Ереване

Также он заявил сторонникам движения, что 10 июня нужно вновь собраться на массовые акции неповиновения и протестовать в течение 96 часов для «навязывания своей воли» властям.

Ранее сообщалось, что у здания правительства Армении и на площади Республики в Ереване сконцентрированы крупные силы полиции. Полицейские оцепили все входы и выходы в здание правительства.

Как передавало ИА Регнум, движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша.

31 мая у здания МИД Армении произошли стычки протестующих с сотрудниками полиции. Галстанян вместе со своими сторонниками пытался прорваться через заграждение, чтобы попасть в здание, сотрудники полиции этому препятствовали, что и привело к столкновениям.

До этого прошла ещё одна протестная акция с требованием отставки Пашиняна. Полицейские оттеснили часть митингующих с проезжей части, чтобы не допустить их к зданию, в котором проходило заседание кабинета министров, а также задержали несколько человек.

Ещё ранее, 27 мая, в Ереване в ходе акций протеста были задержаны 273 человека.