Оппозиция Армении призвала депутатов обсудить 11 июня роспуск правительства
Ереван, 9 июня, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян во время митинга в Ереване, трансляцию которого ведут местные новостные порталы, призвал депутатов парламента 11 июня инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.
Также он заявил сторонникам движения, что 10 июня нужно вновь собраться на массовые акции неповиновения и протестовать в течение 96 часов для «навязывания своей воли» властям.
Ранее сообщалось, что у здания правительства Армении и на площади Республики в Ереване сконцентрированы крупные силы полиции. Полицейские оцепили все входы и выходы в здание правительства.
Как передавало ИА Регнум, движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша.
31 мая у здания МИД Армении произошли стычки протестующих с сотрудниками полиции. Галстанян вместе со своими сторонниками пытался прорваться через заграждение, чтобы попасть в здание, сотрудники полиции этому препятствовали, что и привело к столкновениям.
До этого прошла ещё одна протестная акция с требованием отставки Пашиняна. Полицейские оттеснили часть митингующих с проезжей части, чтобы не допустить их к зданию, в котором проходило заседание кабинета министров, а также задержали несколько человек.
Ещё ранее, 27 мая, в Ереване в ходе акций протеста были задержаны 273 человека.