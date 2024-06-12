Вашингтон, 12 июня, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки в рамках нового пакета антироссийских санкций планирует ввести запрет на продажу в Россию полупроводниковых чипов, производящихся с использованием американских технологий или оборудования. Об этом 11 июня сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Администрация президента Джо Байдена расширяет санкции на продажу полупроводниковых чипов и других товаров в Россию, нацеливаясь на сторонних продавцов в Китае и других странах», — говорится в материале.

По мнению американских властей, Россия закупает чипы для использования их в ракетах и технологиях оборонного комплекса. Как ожидается, об изменениях в сфере экспортного контроля и ограничений Соединённые Штаты объявят в среду, 12 июня.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Европейский союз предложил ввести санкции против крупнейшей в России судоходной компании «Совкомфлот». По данным Bloomberg, также обсуждается введение санкционных ограничений в отношении 13 судов, которые, по мнению Евросоюза, якобы участвуют в транспортировке товаров и технологий для оборонного сектора российской экономики. Ограничения могут быть введены в рамках 14-го пакета антироссийских санкций, обсуждения содержания которого продолжаются.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны растёт. По его словам, в 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых. Министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики страны.