Москва, 9 апреля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обсуждала на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей, а также скидки на газ.

Кирилл Кухмарь/ТАСС .

«Было несколько просьб к Российской Федерации для того, чтобы предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей, также скидки на газ, хорошие цены на газ», — приводит слова Гуцул «РИА Новости».

По словам Гуцул, она также рассказала российскому лидеру о том, какое давление идёт со стороны центральных властей на Гагаузскую автономии.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву. Цели визита Гуцул в Москву не назывались.

Ранее в ходе визита Гуцул в Москву 1 марта она встретилась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы глава Гагаузии указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминирует права её жителей. Матвиенко, в свою очередь, заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии.

Гуцул 6 марта также сообщила, что на полях Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе» провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили региональную и политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии.