Москва, 9 июня, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Гагаузской автономии Молдавии направил в администрацию президента России запрос о встрече главы автономии Евгении Гуцул с Владимиром Путиным, рассказала Гуцул 9 июня, сообщает RT.

Иван Шилов ИА Регнум Евгения Гуцул

Ранее глава гагаузской автономии встречалась с президентом России в Москве в апреле 2024 года.

«Я хотела бы ещё раз встретиться и закрепить нашу встречу», — сказала Гуцул.

Как передавало ИА Регнум, после встречи с президентом России в апреле 2024 года глава гагаузской автономии рассказала, что в ходе переговоров обсуждался ряд экономических вопросов, в том числе о льготных пошлинах для гагаузских сельхозпроизводителей и предоставлении автономии скидки на газ.

Позднее Гуцул также заявила, что регион обратится за помощью ко всем, включая Россию, если Кишинёв введёт войска в ответ на объявление независимости автономии.

В марте глава Гагаузии также приезжала в Москву, она провела встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе беседы Гуцул рассказала, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей. Матвиенко заявила о готовности России оказать помощь Гагаузии.

9 июня в Москве проходит съезд молдавского оппозиционного блока «Победа». Его решили провести в России, поскольку у власти в Молдавии находятся предатели, а в Кишинёве хозяйничают спецслужбы западных стран, отметила Гуцул в ходе своего выступления на съезде.