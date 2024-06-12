Москва, 12 июня, 2024, 15:22 — ИА Регнум. В России за последнее время выросла целая плеяда замечательных командиров разных уровней, вызывающих «чувство надёги». Об этом 12 июня заявил президент Владимир Путин во время общения в неформальной обстановке с Героями Труда и лауреатами государственных премий.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава государства рассказал, что вечером 11 июня провёл встречу с командующими группировок Вооружённых сил России, которая произвела на него очень позитивное впечатление.

Президент уточнил, что военные оказались взрослыми, серьёзными и при этом достаточно молодыми людьми — профессионалами, полностью отдающими себе отчёт в том, что и когда нужно делать.

«У нас выросла замечательная плеяда командиров и на таком высоком уровне, и на низком. Такое чувство, как у нас в народе говорят, надёги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 июня Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев спецоперации. Президент отметил, что россиян сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства являются надёжной опорой для участников СВО, добавил он.

Российский лидер в конце мая назвал участников спецоперации истиной опорой России в период серьёзных испытаний. Путин подчеркнул, что они равняются на ориентиры поколения победителей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 11 июня отметил, что военные Вооружённых сил России всегда проявляли силу духа и способность на героические поступки. Представитель Кремля отметил, что так было всегда и так будет продолжаться в будущем.