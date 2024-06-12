Москва, 12 июня, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Сегодня жителей России объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Об этом 12 июня заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Герой труда» и государственных премий.

Кадр из видео Владимир Путин

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«Сегодня, в непростое для нашей страны время, нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины», — сказал он.

Президент отметил, что такие чувства близки и дороги каждому из россиян и являются надёжной опорой для участников спецоперации.

Глава государства также указал на то, что День России отмечают с уважением к стране и заветам предков и их победам. Это праздник необходимо отмечать как символ неразрывности тысячелетнего пути России, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Путин на пленарном заседании ПМЭФ назвал патриотизм в самом хорошем и прямом смысле этого слова объединительной идеей для России. Глава государства подчеркнул, что лучшим подтверждением патриотизма являются участники специальной военной операции.

Накануне, 11 июня, из результатов опроса фонда «Общественное мнение» стало известно, что 86% россиян считают себя патриотами. Отмечалось, что с июля 2019 года наблюдается рост количества патриотически настроенных людей.

Исследование проводилось с 24 по 26 мая, в 53 регионах страны и в 104 населённых пунктах. В нём принимали участие 1500 человек, погрешность оценивается в районе 3,6%.