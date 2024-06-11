Москва, 11 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Российские бойцы всегда демонстрировали силу духа и способность на героические поступки, заявил 11 июня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Река/ТАСС

«Наши военные всегда были сильны духом, всегда были способны на героические поступки», — сказал он.

Песков подчеркнул, что так всегда было раньше и будет в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 мая назвал героями всех участников спецоперации на Украине. Они проявляют на передовой стойкость, самопожертвование и самоотверженность, поэтому достойны преклонения, подчеркнул глава государства. Он также отметил, что бойцов поддерживает вся Россия.

30 мая российский лидер назвал участников СВО истиной опорой страны в период серьёзных испытаний. Они равняются на ориентиры поколения победителей, заявил президент.