Москва, 30 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград, обращаясь к военным-участникам специальной военной операции (СВО), заявил, что они истинная опора и броня страны.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Мы проходим через серьёзные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу», — сказал он.

По словам российского лидера, на передовой этой борьбы стоят те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции.

«Вы — истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», — подчеркнул президент РФ.

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На церемонии вручения госнаград Владимир Путин также отметил работу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которойприсуждено звание Героя Труда.

«Преданность Отечеству, работа на благо общества, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко. Её опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания Героя Труда», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля.

Президент наградил бывшего министра спорта Олега Матыцина орденом «За заслуги перед отечеством» четвёртой степени, экс-министра энергетики Николая Шульгинова орденом «За заслуги перед отечеством» третьей степени, а бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко орденом почёта.

На церемонию пригласили спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям Стивена Сигала, министров и участников специальной военной операции на Украине.