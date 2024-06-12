Москва, 12 июня, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел держит на контроле ситуацию с задержанием россиянки в Дании. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном 12 июня.

Axel Heimken/Global Look Press

«МИД России держит на контроле ситуацию с российской гражданкой, задержанной в Дании 11 июня по подозрению в оказании содействия иностранным спецслужбам», — отметила она.

Дипломат обратила внимание, что власти Дании не предъявили никаких доказательств противоправной деятельности россиянки.

По словам Захаровой, в датских спецслужбах пояснили, что задержание связано с публикациями журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Захарова отметила, что претендующая на статус правового государства Дания под предлогом якобы шпионской деятельности фактически занялась «чисткой» собственного населения. Гонениям там подвергаются не только россияне, но и те, кто высказывается в пользу нормализации диалога с Россией.

Как ранее передавало ИА Регнум, посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что посольство потребовало от властей Дании немедленно освободить задержанную соотечественницу. Он назвал действия спецслужб королевства наглой провокацией, направленной на запугивание и дискредитацию организации за то, что она поддерживает связи с Родиной.

Ранее датская телерадиокомпания DR сообщила о задержании в стране россиянки. По утверждениям датской службы безопасности и разведки, женщина якобы в течение нескольких лет получала деньги из российского госфонда. По данным журналистов, она является центральной фигурой в русской общине Дании и руководит консультационным центром для русскоговорящих на острове Зеландия.