Копенгаген, 11 июня, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Посольство России в Копенгагене потребует от датских властей незамедлительно отпустить на свободу россиянку, которую задержали по подозрению в якобы имевшем место шпионаже, сообщил посол Владимир Барбин.

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», — процитировала дипломата «Lenta.ru».

Он подчеркнул, что посольство потребует от датских властей незамедлительного освобождения соотечественницы.

Ранее датская телерадиокомпания DR сообщила о задержании в стране россиянки. По утверждениям датской службы безопасности и разведки (PET), женщина якобы в течение нескольких лет, получала деньги из российского государственного фонда, ключевые должности в котором занимали сотрудники разведки.

По данным журналистов, что задержанная является центральной фигурой в русской общине Дании. Она также руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня британские власти поручили национальной службе контрразведки МИ-5 уделить первостепенное внимание не противодействию терроризму, а борьбе с разведчиками из Ирана, Китая и России. По информации газеты The Daily Telegraph, фокус внимания спецслужбы сместился из-за ситуации с Украиной, а также из-за растущего числа китайских агентов в Соединенном Королевстве Один из источников издания утверждал, что активность России по отношению к Британии связана с поддержкой, которую Лондон оказывает Киеву.

В апреле в Польше суд приговорил гражданина России к 2,5 года тюрьмы по обвинению в «шпионаже» в пользу Москвы. По данным прокуратуры, россиянин легально проживал и вёл коммерческую деятельность на территории Польши. Ведомство утверждало, что мужчина якобы «устанавливал и поддерживал контакты с польскими военными», участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции, и «использовал эти контакты для сбора информации по размещению подразделений польской армии».