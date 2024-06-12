Москва, 12 июня, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по дивизиону зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских войск у Полывяного в Полтавской области. Об этом 12 июня сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

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«Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населённого пункта Полывяное Полтавской области был поражён дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

На выложенных Минобороны кадрах запечатлено уничтожение ударом российского «Искандера» двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления С-300 украинской армии, а также произошедшая после этого вторичная детонация.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о мощном ударе российского ОТРК «Искандер» по мосту возле села Затока в Одесской области. На тот момент в регионе объявляли воздушную тревогу.

В Минобороны 14 мая рассказали, что ВС России нанесли удар по скоплению бронетехники ВСУ в зоне спецоперации. Отмечалось, что ракетный удар нанесли из ОТРК «Искандер» группировки российских войск «Запад».

Экс-морпех США Брайан Берлетик 2 мая заявил о превосходстве российских ракет ОТРК «Искандер» над американскими ATACMS по всем значимым техническим показателям. Эксперт также отметил, что военно-промышленный комплекс России производит более полутысячи таких ракет каждый год, и США не поспевают за такими темпами производства.