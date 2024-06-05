Украина, 5 июня, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Ракетный комплекс «Искандер» нанёс мощный удар по мосту в районе населённого пункта Затока Одесской области, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее украинские СМИ сообщали о сильном взрыве в районе Затоки, который был слышен и в областном центре. В регионе объявлялась воздушная тревога.

«Через этот канал снабжалась не только южная группировка ВСУ, но и крупные формирования украинской армии на Донбассе», — сказано в публикации.

Минобороны пока не подтверждало данные о нанесении удара.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли серию ударов по украинским военным объектам в Одесской области, в том числе по железнодорожной станции, через которую шла западная военная техника. На станцию в Ильичёвске прибывают для пересортировки составы, которые везут для ВСУ технику и снаряды через Затоку из Румынии, пояснил Лебедев.

Российские войска в ходе очередного группового удара высокоточным оружием по позициям ВСУ атаковали арсеналы противника, где хранилось западное вооружение, заявил 1 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и иным объектам, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, отметил он.